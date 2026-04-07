Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 19 časova dočekati ekipu Spartaka iz Subotice u okviru 30. kola Superlige Srbije. Crveno-beli će imati priliku da nastave niz sjajnih partija protiv rivala sa severa Srbije i novom pobedom ostvare 20. uzastopni trijumf protiv subotičke ekipe.

Crvena zvezda već godinama unazad beleži odlične rezultate u duelima sa Spartakom, a serija trijumfa započeta u aprilu 2017. godine i dalje traje. Vezali su crveno-beli 19 pobeda protiv narednog rivala, ali i prikazali efikasnost na delu, s obzirom na to da su u poslednjih devet utakmica čak osam puta postigli minimum tri gola.

Crveno-beli će u četvrtak imati novu priliku da nastave uspešnu seriju protiv Spartaka, kada će, uz želju da na pravi način okončaju regularni deo Superlige Srbije, biti u prilici da uz podršku navijača upišu i jubilarnu 20. uzastopnu pobedu.