Roberto Bautista Agut je završio takmičenje na Mastersu u Monte Karlu.

Španski teniser je u prvom kolu morao da preda meč Italijanu Mateu Beretiniju nakon svega 23 minuta igre.

Nekada deveti reket sveta je upao u glavni žreb kao "srećni gubitnik" nakon poraza u kvalifikacijama, ali nije mogao da pruži adekvatan otpor Italijanu, pa je meč bio gotov pri vođstvu Beretinija 4:0.

Problemi su postali vidljivi u četvrtom gemu. Bautista Agut se otežano kretao, a nakon što je po drugi put izgubio svoj servis, postalo je jasno da nešto ozbiljno nije u redu.

Bautista Agut je odigrao samo još jedan poen na servis Beretinija, a onda je polako odšetao do mreže, skinuo kačket i pružio ruku protivniku. Beretini, koji i sam ima predugu istoriju povreda, odmah je pritrčao da se pozdravi i proveri u kakvom je stanju njegov kolega.

Italijan je ovim prošao u drugo kolo.