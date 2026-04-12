Karlos Alkaraz i Janik Siner će se boriti za titulu na Mastersu u Monte Karlu (15:00).

Branilac trofeja je u polufinalu savladao Valentina Vašeroa sa 2:1 u setovima, dok je Italijan bio ubedljiv protiv Aleksandra Zvereva, slavivši sa 2:0.

Ovo je prvi okršaj dvojice najboljih tenisera sveta u 2026. godini i od ogromnog je značaja, pošto će pobednik automatski preuzeti vrh ATP liste.

Alkaraz je furiouno započeo sezonu i kada je osvojio Australijan open i Dohu, delovalo je da mu dugo niko neće ugorziti prvo mesto. Ipak, Španac je posustao na američkoj turneji, što je Siner maksimalno iskoristio i osvojio Indijan Vels i Majami.

Da je u sjajnoj formi, Italijan je potvrdio na startu sezone na šljaci, pošto je do finala Monte Karla stigao uz samo jedan izgubljen set. Imaće Siner dodatni motiv na ovom meču jer će titulom u Kneževini postati tek drugi u istoriji koji je u istoj godini osvojio prva tri Mastersa. Prethodno je to uradio Novak Đoković 2015.

Zanimljivo, obojica su trenutno izjednačena po broju nedelja na vrhu – po 66. Ko god pobedi u nedelju, započeće svoju 67. nedelju kao najbolji teniser sveta.

Njih dvojica drže prvo mesto jo od juna 2024. godine, kada je Siner preuzeo vrh od Novaka Đokovića.