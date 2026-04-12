Košarkaši Crvene zvezde su pobedom nad Asvelom obezbedili plej-in Evrolige, a u poslednjem kolu bi čak mogli da se bore i za mesto u prvih 6, ukoliko Hapoel u nedelju izgubi od Makabija zaostalu utakmicu.

Crveno-beli će gostovati Real Madridu i ukoliko dođu do pobede, sami če obezbediti sedmo mesto na tabeli, i samim tim steknu najveće šanse da na taj način dođu do plej-ofa, ako se već sve kockice ne poklope u 38. rundi.

Tradicionalno, superkompjuter posle svakog kola daje prognoze kada je reč o plasmanu u plej-of i plej-in, a sada je na osnovu 10 hiljada simulacija svih dešavanja u poslednjem kolu i plej-inu, izračunao verovatnoću za svaki međusobni duel u četvrtfinalu elitnog takmičenja.

Real Madrid i Žalgiris bi se u tom slučaju sastali u skoro trećini situacija, a jedini okršaji koji su iznad 20 odsto verovatnoće su Olimpijakos - Monako, ali i Olimpijakos - Crvena zvezda!

To bi najverovatnije značilo da crveno-beli uđu u plej-of kroz poslednji meč u plej-inu, odnosno kao najslabije rangirani sastav, pošto je bratski klub njihovih navijača već viđen kao lider, iako to nije obezbeđeno.

Ostaje da se vidi kakav će biti ishof 38. kola.