Vaterpolisti Srbije poraženi su od Hrvatske rezultatom 11:6 u poslednjem meču Divizije 1 Svetskog kupa.

Bio je ovo izuzetno loš turnir sa aktuelnog šampiona Evrope, ali treba istaćo da je selektor Uroš Stevanović poveo znatno drugačiji tim od onog koji je u januaru osvojio zlato u Beogradu.

"Delfinima" je jedino odgovarala pobeda od od pet ili više golova razlike kako bi izborili završni turnir u Australiji tokom leta. Međutim, naš tim nije bio ni blizu trijumfa.

Hrvatska je bila mnogo bolja od početka do kraja i potpuno zasluženo je stigla do pobede.

Ovom pobedom Hrvatska je obezbedila odlazak na završni turnir, pored domaćina Australije, ali i ranije Mađarske, Grčke, Španije i Italije. Preostala dva mesta zauzeće reprezentacije iz Divizije 2, gde se bori i Crna Gora.

Podsetimo, Srbija je poražena od Mađarske i Grčke u glavnoj grupnoj fazi, čime je propustila priliku da se odmah nađe na završnom takmičenju Svetskog kupa. Nije iskorišćena ni druga prilika.