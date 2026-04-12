Denver će u noći između nedelje i ponedeljka igrati poslednji meč regularnog dela NBA lige protiv San Antonia. Nikola Jokić je propustio meč protiv Oklahome, a upitan je i za okršaj sa Sparsima.

Uveliko se spekuliše da srpski centar neće osvojiti MVP nagradu, ali njega to ne remeti pošto brojke kakve do sada nismo viđali u modernoj košarci.

Igrao ili ne igrao protiv San Antonija, Jokić će postati prvi košarkaš koji je vodeći i po broju skokova (12,9) i po broju asistencija (10,9) u jednoj sezoni, što je zaista frapantan podatak.

Samo jednom u istoriji NBA lige se dogodilo nešto slično, a to je kada je legendarni Vilt Čemberlen bio vodeći po ukupnom broju skokova (1.992) i ukupnom broju asistencija (702), što je tada imalo veći učinak od proseka, pošto su se igrači trudili da odigraju skoro sve utakmice. Recimo, Oskar Robertson je tada imao veći prosek asistencija (9,7 po meču), ali je odigrao manje mečeva od Vilta Čemberlena.

Dakle, Jokićev rekord je jedinstven i prosto je neverovatno da jedan košarkaš u toj meri dominira, a ne zaboravimo takođe i da je osmi po prosečnom broju poena po meču (27,8), uz daleko bolje procente od bolje rangiranih igrača od njega.

Iako Jokič igra na neverovatnom nivou, to mu izvesno neće biti dovoljno da po četvrti put postane MVP NBA lige. Za sada se veće šanse ipak daju Šeju Gildžes-Aleksanderu (Oklahoma) i Viktoru Vembanjami (San Antonio).

Pitanje je hoće li Jokić biti diskvalifikovan jer mu nedostaje još jedna utakmica kako bi došao do brojke od 65 odigranih mečevada bi ostvario uslov da dobije MVP nagradu - ili neku drugu. Ostaje da se vidi da li će igrati protiv Sparsa.