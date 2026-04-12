Košarkaši Denvera i San Antonija u noći između nedelje i ponedeljka igraju poslednji meč regularnog dela NBA lige. Nagetsi su se oglasili pred ovu utakmicu i zabrinuli sve kada je reč o stanju Nikole Jokića.

Srpski centar ima problema sa desnom šakom i njegova povreda je pod kontrolom lekarskog tima, a njegov nastup označen je kao upitan.

Ukoliko Nikola Jokić ne nastupi, izgubiće pravo na borbu za MVP priznanje koje se dodeljuje najboljem igraču u regularnom delu sezone. Osnovni parametar je da košarkaš odigra 65 utakmica u toku takmičarske godine, a Jokić je do sada odigrao tačno 64 i nedostaje mu ta jedna kako bi bio u trci za MVP-ja.