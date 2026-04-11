Košarkaši Denvera pobedili su jutros na svom terenu Oklahomu rezultatom 127:107 u meču NBA lige.

Reprezentativac Srbije i član Denvera Nikola Jokić propustio je utakmicu u kojoj su u oba tima igrali košarkaši sa manje minuta tokom sezone.

Van tima su ostali i Džamal Marej, Eron Gordon, Kem Džonson, Kristijan Braun, Pejton Votson i Spenser Džons, svi uz slična obrazloženja. Upravo ta masovnost „povreda“ jasno ukazuje da je u pitanju strateški potez, a ne zdravstveni problem.

Adelman je odlučio da sačuva ključne igrače i u završnicu sezone uđe sa maksimalno svežim rosterom. Naročito, jer je Denver najverovatnije obezbedio prednost domaćeg terena pred plej-of.