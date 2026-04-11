Sleteo je u Beograd 22. decembra 2025. godine, a već 16. februara obelodanjeno je da se vraća u NBA, gde je potpisao za Filadelfija Seventisikserse.

Nepuna dva meseca kasnije, Kameron Pejn je završio i epizodu u Pensilvaniji, jer su Siksersi su odlučili da mu se zahvale na saradnji.

Filadelfija je potegla taj potez kako bi otvorila prostor u rosteru za konvertovanje igrača sa dvosmernog ugovora pred plej-of, a u pitanju je Dejlen Teri, koji će dobiti standardan NBA ugovor sa opcijom za narednu sezonu koju može da aktivira tim.