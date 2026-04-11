Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Oklahomu sa 127:107 i tako obezbedili domaći teren u plej-ofu NBA lige.

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić nije igrao ovaj meč zbog povrede, ali je imao naslednika na terenu.

Naime, Nikola Topić upisao je dabl-dabl učinak za Oklahomu i uprkos porazu svi pričaju o njegovoj partiji.

Bivši igrač Crvene zvezde imao je 14 poena uz 11 asistencija.

Jokića je odlično zamenio Jonas Valenčijunas sa 23 poena i 17 skokova, a Julijan Stravter je imao 22. Kod Oklahome najbolji je bio Branden Klarkson sa 23.