Košarkaši Crvene zvezde pobedom protiv ekipe Asvela (106:93) osigurali su mesto u plej-inu. Sada je preostalo da saznaju da li će imati šanse za eventualni plej-of, odnosno sa kog mesta će ući u doigravanje.

Crveno-beli, bar što se tiče pol pozicije za plej-in, još uvek sve drže u svojim rukama i ako savladaju Real Madrid u poslednjem kolu ostaće na sedmom mestu.

To znači da bi imali dve šanse za plej-of i to obe kod kuće. Prvo bi igrali protiv osmog na tabeli (trenutno Panatinaikos) i u slučaju pobede prošli bi dalje i igrali protiv Valensije za F4.

Ako bi izgubili, imali bi još jednu šansu protiv pobednika duela između devetog i desetog (Monako - Barselona), takođe na svom terenu.

Da bi to obezbedili biće im potrebna pobeda u Madridu 16. aprila od 20.45.