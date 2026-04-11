Italijanski teniser Janik Siner nastavio je pobednički niz na mastersima.

Posle titula na Indijan Velsu i Majamiju, na dobrom je putu da slavi i u Monte Karlu.

Siner je u četvrtfinalu Monte Karla bio bolji od Feliksa Ože-Aljasima, upisavši 20. trijumf zaredom na turnirima iz serije 1.000.

Postao je tek četvrti igrač od uvođenja ovog ATP formata 1990. koji je ostavio više od 20 pobeda zaredom na mastersima.

Neprikosnoven je Novak Đoković sa čak 31 pobedom u nizu.

Između njih dvojice su Rodžer Federer sa 29, odnosno Rafael Nadal sa 23 trijumfa.