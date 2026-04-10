Siner je u četvrtfinalu savladao Feliksa Ože-Alijasima sa 6:3, 6:4.

Pobeda Janika je dobra vest i za najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, pošto je Kanađanin mogao da ga pretekne na ATP listi da je osvojio titulu. Ovako, Srbin uprkos tome što nije učestvovao u Kneževini ostaje na četvrtom mestu.

Prelomni trenutak u prvom setu dogodio se u šestom gemu kada je Italijan napravio brejk, a onda rutinski priveo posao kraju.

Sličan scenario viđen je i u drugom setu, sa tim što je ovoga puta Siner do brejka stigao u sedmom gemu.

Siner će u polufinalu igrati protiv Aleksandera Zvereva koji je u tri seta pobedio Žoaa Fonseku. Siner i Zverev su ove godine igrali u polufinalima Indijan Velsa i Majamija i oba meča dobio je italijanski teniser.