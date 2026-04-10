Masters u Rimu igra se od 6. do 17. maja i teniseri će taj turnir na šljaci koristiti kao uvertiru pred spektakularni Grend slem, Rolan Garos.

Ipak, postoji šansa da od srpskih tenisera u prestonici Italije vidimo samo Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića.

Trenutno niko sem njih nije prijavljen za Masters u Rimu, a postoji šansa da se tamo nađe i Hamad Međedović kao i Dušan Lajović koji je na spisku za kvalifikacije.

Kada smo kod kvalifikacija, od srpskih teniserki će jedino Teodora Kostović nastupiti u kvalifikacijama za ženski tunir i nijedna druga srpska teniserka ne nalazi se na listi.