Sudija iz Andore zatražio je pomoć španskih vlasti kako bi ispitao fudbalere u vezi sa "nabavkom, isporukom i transportom" luksuznih satova koje su kupili.

Imena umešanih fudbalera su zvučna. Reč je o Daniju Karvahalu (Real Madrid), Santiju Kasorli (Oviedo), Đovaniju Lo Selsu (Betis), Tomasu Partiju (Viljareal), Sesaru Aspilikveti (FK Sevilja), Huanu Bernatu (Eibar) i legendi Mančester sitija, Davidu Silvi!

Svi su navodno kupili luksuzne satove, marke poput Roleks i Patek Filipe, koji su nabavljeni putem krijumčarenja, prenosi španski list elDiario.es.

Sada je sudija iz Andore, Joan Karles Mojanat, apelovao na španske vlasti da mu pomognu u ispitivanju o "nabavci, isporuci i transportu" pomenute robe.

Glavni osumnjičeni u ovom slučaju, izvesni Dijego GC, poslat je u pritvor u Andori u oktobru i optužen je za krijumčarenje i pranje novca. Ova krivična dela mogu dovesti do kazne od osam godina zatvora.

"ElDiario" je takođe otkrio da je Tomas Parti potrošio najviše na satove u tom periodu, a suma koju je bivši vezista Arsenala uložio u kupovinu tri modela Patek Filipe iznosila je 415.000 evra.

Ukupno, Dijego GC je optužen da je uvezao 38 satova iz Andore, procenjenih na 1,35 miliona evra, ali se pretpostavlja da ove transakcije nije prijavio vlastima.