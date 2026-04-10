Odigrao je nekoliko izuzetno značajnih rola za ekipu Saše Obradovića, ali kada su se svi oporavili, izgubio je mesto u timu.

Kako se navodi u saopštenju, ugovor koji je važio do kraja takmičarske sezone 2026/2027. prekinut je obostranim dogovorom, čime su prestale sve finansijske obaveze kluba prema igraču. Dos Santos je od danas slobodan u izboru nove sredine

Jago je na Mali Kalemegdan stigao iz Ulma, 2023. godine. U Evroligi je prošle sezone odigrao 28 utakmica, bio starter na 16, sa prosečno 20 minuta po meču. Prosečno je postizao 8,7 poena, delio 3,9 asistencija i imao procenat uspešnosti u šutu za tri poena 40 odsto!

U ABA je bio još efikasniji – 31 utakmica, 10,7 poena i 4,3 asistencije!