Mnogo puta su vodili velike borbe jedan protiv drugog, ali nekadašnji trener Crvene zvezde je sa puno poštovanja govorio o Vujoševiću.

-Tužna vest. Želim da iskoristim priliku da izrazim saučešće porodici. Najveći gubitak za porodicu, prijatelje i naravno košarku. Naš prvi susret na terenu u Leskovcu bio je 1986. godine. Kup republičkih pokrajina tadašnje Jugoslavije. Ja sam bio tada u reprezentaciji Crne Gore, a on trener Srbije. Posle toga sam imao priliku kao igrač da igram protiv njega, onda mi je bio trener u Budućnosti. Imali smo ogroman broj duela jedan protiv drugog. Radili smo zajedno u reprezentciji kada sam mu bio asistent, onda posle on meni savetnik. Imamo puno zajedničkih momenata, imao je veliki uticaj na moju karijeru i košarka je izgubila jednog od najveći - počeo je crnogorski stručnjak.

Dejan Radonjić radi odličan posao od kada je stigao na klupu ekipe iz Sankt Peterburga, gde će imati priliku da dođe do svog prvog trofeja, u polufinalu Kupa sastaje se sa ekipom CSKA.