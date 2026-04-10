Nemački teniser, Aleksander Zverev uspeo je da se plasira rano danas u polufinale ATP Mastersa u Monte Karlu, pošto je nakon velike borbe eliminisao jednog od najtalentovanijih igrača, Žoaa Fonseku iz Brazila u tri seta - 2:1 (7:5, 6:7, 6:3).

Možda je Zverev i ranije mogao da završi posao protiv trenutno 40. tenisera na ATP listi, ali je treći nosilac ipak sve morao da rešava kroz treći set, gde ipak nije imao mnogo problema.

Poveo je Zverev na ovom meču nakon što je u prvom setu napravio brejk u kritičnom momentu, iskoristivši jednu brejk loptu kod rezultata 5:5, a potom je sa "nulom" overio svoj servis gem.

U drugom setu već je bilo dosta zanimljivije. Zverev je opet imao brejk prednosti, potom ga je ispustio, onda dao mogućnost čak Fonseki da servira za 1:1 u setovima, ali je Brazilac i to ispustio. Usledio je tajbrejk.

Tamo nije bilo mnogo drame, pošto je Fonseka brzo poveo sa čak 5:1, tako da je stigao do trećeg seta.

U njemu nije bilo mnogo brejk šansi, a kada mu se jedna takva ukazala, Zverev je uspeo da je ugrabi i da povede sa 5:2, a potom da završi meč.

Sledi mu okršaj sa pobednikom meča Janik Siner - Feliks Ože Alijasim u polufinalu.