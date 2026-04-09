Branilac titule je bio bolji od Tomasa Martina Ečeverija rezultatom 2:1. Nakon skoro dva i po sata igre po setovima je bilo 6:1, 4:6, 6:3.

Španac je odigrao sličan meč kao Janik Siner koji je u tri seta bio bolji od Tomaša Mahača.

Prvi set protekao je u dominaciji prvog tenisera sveta i rešio ga je u svoju korist za manje od pola sata. Ipak, u nastavku je viđena velika borba.

Argentinac je napravio dva brejka, poveo 4:1, Karlos je uspeo da vrati jedan, ali nije mogao da se potpuno vrati u set, pa je Ečeveri stigao do izjednačenja.

Prelomni trenutak odlučujućeg dela igre viđen je na startu, kada je Alkaraz napravio brejk, sačuvao ga je do kraja i došao do pobede.

Rival u četvrtfinalu biće mu Aleksander Bublik.