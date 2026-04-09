Prema informacijama koje stižu iz Južne Amerike, Crvena zvezda bi mogla da ostane bez Rodrigaa, koji se nalazi na meti Atletiko Paranensea.

Informacije koje su plasirali tamošnji mediji sugerišu da je klub iz Kuritibe dobio signale od zastupnika tridesetogodišnjeg fudbalera da bi on na leto mogao da napusti Beograd, uprkos ugovoru koji važi do juna 2027. godine.

Interesovanje kluba iz Brazila dolazi u trenutku kada Rodrigao ima promenljivu ulogu u timu Dejana Stankovića. Iako je sakupio 30 nastupa od dolaska iz Zenita, od čega je 26 počeo kao starter, period tokom februara i marta bio je specifičan.

Naime, nakon što je vezao tri utakmice na kojima se upisivao u strelce – protiv Mladosti, Čukaričkog i Novog Pazara – Brazilac je propustio pet prvenstvenih mečeva i po svemu sudeći se polako približava njegov kraj na Marakani.