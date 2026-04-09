Fudbaleri Partizana pobedili su Novi Pazar rezultatom 3:2 u utakmici 30. kola Superlige Srbije. Crno-beli su se nakon dva remija protiv Mladosti i Čukaričkog vratili na pobednički kolosek i upisali bitna tri boda. Tim Srđana Blagojevića sada ima 61 bod i sa trećeg mesta čeka plej-of, dok je Novi Pazar peti sa 47 bodova.

Sjajna utakmica je viđena na Gradksom stadionu i prava je šteta što nije bilo publike. Podsetimo, ovaj meč se odigrao pred praznim tribinama zbog incidenata na utakmici Novog Pazara i Crvene zvezde.

Već u trećem minutu su gosti iz Beograda stigli do vođstva. Demba Sek je posle sjajne solo akcije postigao gol i doneo svom timu prednost. Odlično je krilni napadač probio i ušao u sredinu, a onda je preciznim udarcem savladao Samčovića.

Četiri minuta kasnije je prvi put zapretio Novi Pazar. Kocebu nije uspeo da reaguje na ubacivanje Alilovića, da bi nedugo zatim Vukašin Đurđević stigao da interveniše ispred neodlučnog Camaja.

U nastavku nije bilo previše uzbuđenja. Gosti su kontrolisali dešavanja na terenu, dok su izabranici Nenada Lalatovića imali veliki problem da organizuju pravi napad.

Delovalo je da će se prvo poluvreme završiti vođstvom Paritzana, ali su Pazarci u prvom minutu nadoknade stigli do izjednačenja fenomenalnim golom Camaja. Gađao je Camaj sa 18 metara i efektnim udarcem poravnao rezultat.

Potpuna ludnica je viđena na startu drugog dela i pala su tri gola za samo šest minuta. Partizan je vratio vođstvo u 50. minutu nakon što je Sek probio po desnoj strani i poslao loptu u peterac, a Sebastijan Polter je postigao prelep gol petom.

Ipak, radost gostujućih fudbalera je trajala svega dva minuta. Odbrana gostiju nije dobro reagovala, lopta je došla do Sadija, ovaj proigrao Kocebua, a Holanđanin pogodio za 2:2.

Treći put na utakmici je Partizan poveo u 56. minutu. Polter je odložio loptu Vukotiću koji je preciznim udarcem sa distance matirao Samčovića.

Pokušao je Omoregbe u 63. minutu. Uputio je nezgodan udarac, a Milošević je intervenisao uz male poteškoće.

U 79. minutu je domaći tim imao sjajnu priliku da po treći put poravna rezultat. Bačkulja je imao dosta prostora po desnoj strani, šutirao je, ali je Milošević sjajno reagovao.

Još nekoliko opasnih napada je imao Novi Pazar, ali je Partizan uspeo da sačuva rezultat i dođe do pobede.

NOVI PAZAR - PARTIZAN 2:3

Gradski stadion

Sudija: Pavle Ilić

Novi Pazar: Samčović - Bačkulja, Hadžimujović, Manev, Mirosavić - Alilović, Davidović - Omoregbe, Sadi, Camaj - Kocebu

Partizan: Milošević - Roganović, Mitrović, Milić, Đurđević - Dragojević, Zdjelar - Sek, Vukotić, Trifunović - Kostić

Kraj meča! Pobeda Partizana!

90. minut - Četiri minuta nadoknade.

79. minut - Ogromna prilika za Novi Pazar. Bačkulja je imao dosta prostora po desnoj strani. Uputio je udarac, ali je Milošević sjajno reagovao i poslao loptu u korner.

73. minut - Nakon neverovatnog otvaranja drugog dela sada bez većih uzbuđenja. Partizan čuva prednost.

63. minut - Nezgodan udarac je uputio Omoregbe, Milošević je intervenisao.

56. minut - Goooool! Pa šta se ovo dešava u nastavku utakmice!? Već treći gol u drugom poluvremenu i crno-beli treći put na utakmici stižu do vođstva. Polter je lepo odložio loptu Vukotiću, koji se dobro namestio i precizno gađao.

52. minut - Gooool! Spektakularan početak drugog poluvremena! Prednost Partizana je trajala samo dva minuta i domaćin se opet vratio. Strelac je Kocebu.

50. minut - Goooool! Ponovo vode crno-beli! Ponovo je zaslužan za gol bio Sek koji je dobro probio po desnoj strani i ubacio loptu u peterac, a Sebastijan Polter je postigao jako lep gol petom.

46. minut - Preti Partizan odmah na startu drugog dela. Sek se nije najbolje snašao. Moglo je da bude daleko opasnije po gol domaćih.

Kraj prvog poluvremena!

45+1 minut - Goooool! Evo izjednačenja! Spektakularan pogodak Camaja u završnici prvog poluvremena. Gađao je po sredini, Vukotić je probao da ga izblokira, ali nije uspeo i domaći tim je poravnao rezultat.

44. minut - Još jedna prilika za Pazarce. Mirosavić je pokušao, ali pored gola.

37. minut - Sada su gosti bili u šansi. Đurđević je probao glavom posle centaršuta, ali je bio neprecizan.

35. minut - Ozbiljno preti domaćin. Još jedan opasan napad, ali je Milošević dobro reagovao.

33. minut - Kakva šansa za Novi Pazar da dođe do izjendačenja. Ubačena je lopta sa leve strane u peterac, u prilici je bio Omoregbe, ali je Vukotić fenomenalnom intervencijom sprečio gol.

20. minut - Camaj je posle prodora zapretio, ali je zaustavljen.

11. minut - Crno-beli za sada kontrolišu dešavanja na terenu.

7. minut - Mogao je Novi Pazar do izjednačenja. Najpre Kocebu nije uspeo da reaguje na ubacivanje Alilovića, da bi nedugo zatim Vukašin Đurđević stigao da interveniše ispred neodlučnog Camaja.

3. minut - Gooool! Partizan već vodi u Novom Pazaru! Strelac je Demba Sek. Sjajno je krilni napadač crno-belih probio da desne strane, ušao u šesnaesterac i lepim udarcem postigao gol,

Utakmica je počela!

16:05 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 30. kola Superlige Srbije između Novog Pazara i Partizana.