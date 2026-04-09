Fudbaleri Partizana savladali su Novi Pazar kao gosti rezultatom 3:2, pa je trener Srđan Blagojević bio zadovoljan.

Crno-beli su prvu fazu takmičenja u Superligi Srbije nakon 30 kola završili kao trećeplasirani tim.

-Teška utakmica, kao što smo očekivali. Prvo smo kontrolisali meč, pa pravili greške, što je rezultiralo nervozom i šansama za Pazar. U najgorem trenutku su pogodili za 1:1. Svesni smo nedostataka i na srce smo izvukli drugo poluvremenu. Ne kroz kvalitet, nego kroz borbenost. Uspeli smo da pobedimo što je najvažnije za nas. To će nam doneti mir pred plej-of. Mnogo posla je pred nama. Ovu pobedu posvećujemo i odajemo počast Dušku Vujoševiću - rekao je Blagojević.