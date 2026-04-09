U najvećem gradu Raške oblasti viđena je goleada u meču Novog Pazara i Partizana, posle koje su se sladili gosti iz prestonice Beograda – 3:2.

S druge strane, trener domaćih Nenad Lalatović nije mogao biti zadovoljan.

- Patizan nije bio bolji, ali je pobedio. Nerešen rezultat je bio najrealniji. Srbija, Crna Gora i košarka izgubili su velikog čoveka. Neko ko je bio pošten, gospodin Vujošević, ovom prilikom izražavam saučešće njegovoj porodici – rekao je emotivno Lalatović.

Osvrnuo se Lalatović još malo i na samu utakmicu.

- Primili smo golove kako smo primili, u trećem minutu, posle petom. Partizanu čestitam na fer i korektnoj igri i želim im sve najbolje u nastavku prvenstva – zaključio je temperametni stručnjak.