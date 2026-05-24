Pobedom nad Kristal Palasom sa 2:1 ekipa Arsenala na najbolji način zatvorila je istorijsku sezonu. Mančester siti poražen je od Aston Vile na svom terenu identičnim rezultatom (1:2) uz oproštaj Pepa Gvardiole, Bernarda Silve i Džona Stonsa.

Međutim, dramatično je bilo na ostalim terenima jer su mnogi klubovi igrali za plasman u Evropu.

Pre toga ćemo se osvrnuti na borbu za opstanak. Totenhem je pobedom nad Evertonom (1:0) golom Palinje u 43. minutu rešio sve dileme i ostao član Premijer lige posle dramatične sezone. To je značilo da Vest Hem ide u Čempionšip. "Čekićari" se posle 14 godina sele nazad u niži rang uprkos pobedi nad Lidsom (3:0).

Najveći pobednik dana definitivno je Sanderlend koji je pobedio Čelsi (2:1) i u povratničkoj sezoni u Premijer ligi uspeo da obezbedi direktan plasman u Ligu Evrope kao sedmoplasirani tim, ali i ostavi "plavce" bez evropskog fudbala. Uz njih ide i Bornmut koji mogao i do Lige šampiona, ali mu se nisu poklopili rezultati, odnosno pobede Sitija i Liverpula. "Trešnjice" su odigrale 1:1 protiv Notingem Foresta i završile sezonu na visokom šestom mestu.

U Evropu ide i Brajton, uprkos ubedljivom porazu od Mančester junajteda (0:3).

U ostalim mečevima Liverpul se sa 1:1 protiv Brentforda oprostio od simbola kluba Mohameda Salaha, ali i Endija Robertsona. Novi članovi Čempionšipa Barnlni i Vulverhempton odigrali su 1:1, dok je Fulam pobedio Njukasl (2:0).

Ovim je sezone u Engleskoj završena uz mnogo drame i uzbuđenja.