U OAKA areni viđen je duel koji je privukao ogromnu pažnju košarkaške javnosti – finale juniorske Evrolige između dva najveća španska kluba, Barselone i Real Madrida, koje je dodatno podiglo atmosferu pred seniorski okršaj Olimpijakosa i Reala.

Iako se radi o mlađim kategorijama, meč je imao sve elemente velikog spektakla: punu dvoranu, prisustvo brojnih skauta i poznatih ličnosti na tribinama, kao i niz poteza koji su pokazali zašto se o ovim generacijama govori kao o budućnosti evropske košarke.

U centru pažnje bio je srpski košarkaš Nikola Kusturica, koji je još jednom potvrdio ogroman potencijal i status jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije u Evropi.

Barselona je u finalu uspela da savlada Real Madrid rezultatom 85:77 i tako osvoji titulu u dramatičnom meču koji je dugo bio neizvestan.

Kusturica je, uprkos problemima sa povredom u prethodnom periodu, odigrao meč na visokom nivou i bio ključni igrač katalonskog tima. Završio je utakmicu sa 20 poena i 10 skokova, čime je poneo i epitet najkorisnijeg igrača finala.

Na drugoj strani, u dresu Reala nastupio je još jedan srpski talenat Andrej Bjelić, koji je upisao šest poena za 27 minuta na parketu. Iako je pružio solidnu partiju, nije uspeo da spreči poraz svog tima.