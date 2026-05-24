Nema navijača Crvene zvezde koji se ne seća čuvenog Nigerijca Abiole Daude, koji je jednu i po sezonu proveo u crveno-belom dresu ostavivši sjajan utisak.

Dauda je otkriven u 18 godini od strane agenta Viktora Makdonalda. Pre toga je igrao samo ulični fudbal i u lokalnoj amaterskoj ligi sa klubom "Grassroot Highlanders". Makdonald mu je pomogao da potpiše ugovor sa četrvtoligašem iz Švedske Solversborgom.

Tu je pružao dobre partije i bio je proglašen najboljim napadačem svoje divizije 2007. godine, što je navelo nekoliko klubova iz Prve Švedske lige da se zainteresuje za njega.

Odlučio je da potpiše za ekipu Kalmara 2008.godine. Tokom igranja za ovaj klub retko je dobijao šansu da igra svih 90 minuta, ali je ipak u 2012. pružao sjajne partije postigavši 14 golova. Nakon što se sezona završila objavio je da napušta klub u želji za novim izazovom.

Poslednjeg dana prelaznog roka u Srbiji, 8. februara 2013, potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom.

Na utakmici sa Hajdukom, odigranoj 3. aprila, postigao je dva gola i namestio jedan Darku Lazoviću, u pobedi svog tima od 3:0. U prvoj sezoni u dresu Crvene zvezde odigrao je 11 ligaških utakmica, na kojima je postigao 4 gola. Član je šampionske generacije iz 2014. godine.

Trenutno igra za grčki Aris Petroupolis.

- Svesni smo značaja titule koju smo osvojili 2014. godine. U tom periodu su se zaista dešavale razne stvari, koje nisu bile dobre. Ponosan sam što smo uspeli da usrećimo naše navijače osvajanjem šampionske titule. Svaki igrač, član stručnog štaba i navijač je te godine ostavio poslednji atom snage, a sve u cilju podizanja pehara na kraju sezone. Zbog teške situacije u kojoj se klub nalazio je titula koju smo osvojili jedna od najdražih navijačima. Morali smo da “krvarimo” kako bismo postigli rezultat, siguran sam da će se ta titula slaviti još mnogo godina - istakao je Abiola Dauda.

Dauda se sada oglasio i česitao je duplu krunu Zvezdi.

-Uvek ću biti deo crveno-bele porodice. Zvezdo, volim te - poručio je Dauda.