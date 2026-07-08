Dominik Livaković je još uvek fudbaler Fenerbahčea u koji je prešao posle Svetskog prvenstva 2022. godine gde je briljirao.

Lutao je posle tog transfera i konačno se skrasio zimus u Dinamu. Od tada Zagrepčani rade na njegovom transferu i čini se da će uspeti.

Moraće da plate Feneru 4 miliona evra za obeštećenje, a spremili su bogat ugovor za golmana. On će potpisati na ugovor na 5 godina.

- Dinamo je Dominiku Livakoviću pripremio petogodišnji ugovor po kojem bi on bio najplaćeniji čovek u svlačionici. Radi se o svoti od 1.300.000 evra neto, što bi uz bonuse moglo dodatno da naraste - piše hrvatski "Germanijak".