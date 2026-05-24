Neobičan situacija viđena je u prvom meču na Rolan Garosu 2026. na stadionu Suzan Lenglen, gde je domaći teniser Artur Žea izašao na megdan 15. igraču na planeti Karenu Hačanovu iz Rusije.

Ipak, Hačanov je u prvom setu bio prejak za njega, pa je poveo sa čak 4:0. Ipak, neobična situacija je viđena u petom gemu, kada je već uspeo da se upiše na semafor.

Vratio je jedan brejk, a onda imao prednost na svoj servis za 4:2. Ipak, nije mogao da izdrži i prišao je supervizoru kako bi zatražio pauzu za toalet.

Prvo je pitao čoveka zaduženog za regularnost da li priča francuski, a onda mu rekao da mu se ide u toalet, inače će se isprazniti u svoj veš.

Dobio je dozvolu i usledio je medicinski tajm-aut.

Nije lako nekad igrati tenis na velikom turniru...