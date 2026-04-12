Fudbaleri Milana doživeli su katastrofalan poraz u 32. kolu Serije A. "Rosoneri" su izgubili na svom terenu od Udinezea sa 3:0 i tako upisali treći poraz u poslednjih pet mečeva.

Ovaj je posebno bio bolan i uzdrmao je ekipu, o čemu svedoči veliko nezadovoljstvo navijača, koji su izviždali svoje fudbalere, između ostalog i srpskog reprezentativca Strahinju Pavlovića koji je odigrao ceo meč.

Na udaru se našao i trener Masimilijano Alegri.

- Promena sistema (odustao od igre s tri štopera, prim. aut.) nema apsolutno nikakve veze s ovim. Ovo je težak trenutak za ekipu. Izgubili smo tri od poslednje četiri utakmice i u četiri utakmice drugog dela sezone nismo dali gol. Ako ste u borbi za prva četiri mesta, to jednostavno nije dovoljno dobro - rekao je Alegri

Posebno je razočaran bio reakcijom odbrane kod drugog primljenog gola, kada je reakao da je njegova ekipa delovala kao da nije igrala zajedno.