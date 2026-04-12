Vasilije Kostov je svojim partijama u dresu Crvene zvezde zaludeo čitavu Evropu. Ogromno interesovanje postoji za mladog vezist crveno-belih.

Očekuje se da ode u neki klub iz Liga petice, ali je njemu san da ostavi dublji trag u Zvezdi.

- Nisam još svestan svega što sam postigao. Međutim, verujem i znam da mogu da uradim još mnogo i budem bolji igrač. I dalje sam dete za seniorski fudbal. Svestan sam da se nalazim tek na početku karijere - rekao je Kostov za "Žurnal".

- O čemu još maštam? Da zaigram u nekom od klubova iz 'liga petice', prethodno da ostavim dublji trag u Crvenoj zvezdi. Cilj nam je da sezonu završimo sa duplom krunom, a onda se plasiramo u Ligi šampiona - naglasio je Kostov

Zvezda se nada ponudi od 25 miliona evra za Kostova, dok su one manje već odbijene.

- Kao i svaki klinac, želeo sam da igram u Crvenoj zvezdi, posebno na evropskoj sceni i postižem golove. Neverovatno je da sam sve to već ostvario", naglasio je Kostov i dodao od koga najviše uči: "Ako bih morao da izdvojim - od Radeta Krunića. Maltene igramo na istoj poziciji, gledajući njega učim kako da se postavljam na terenu, da nađem najbolje rešenje, igram u oba pravca... Krunić voli da deli savete, kao i ostali saigrači. Stariji klupski drugovi gledaju me kao svoje dete, mlađi se odnose prema meni kao prema bratu, zahvalan sam svima.

Vasilije Kostov je ove sezone odigrao 37 utakmica na kojima je zabeležio učinak od 13 golova i sedam asistencija.