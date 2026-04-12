Iako smo navikli da se evroligaške utakmice igraju od utorka do petka, vreme je za jedan izuzetak.

Večeras od 21:15 će Makabi u Pioniru dočekati Hapoel. Reč je o zaostaloj utakmici koja je morala da se odloži zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku.

Ova utakmica je od ogromnog značaja za Crvenu zvezdu i može i te kako uticati na plasman crveno-belih nakon 38 kola. U slučaju poraza Hapoela Zvezdi ostaju šanse da se domognu šestog mesta. Ako Hapoel izgubi obe utakmice, a Zvezda dobije Real Madrid, crveno-beli će direktno u plejof.

Sa druge strane, Makabi ima još teoretske šanse da se nađe u plej-inu ukoliko dobije preostale dve utakmice, a Barselona eventualno izgubi u poslednjem kolu od Bajerna.

Podsetimo, Hapoel će u poslednjem kolu gostovati Monaku, dok će Makabi dočekati Virtus.

Ukoliko Zvezda ne obezbedi direktan plasman u plej-of, ide u doigravanje, a ostaje da se vidi sa koje pozicije.