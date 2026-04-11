Tim Koste Runjaića, Nemca srpskog porekla, dominirao je ovog popodneva i tako u istoj sezoni savladao oba milanska rivala u gostima.

Nikolo Zaniolo je "kumovao" kod oba gola u prvom poluvremenu. Prvi je stigao u 27. minutu, kada je Davide Bartezagi postigao autogol posle centaršuta Artura Ate.

Prednost je duplirao Jirgen Ekelenkamp u 37. minutu, glavom posle ubačaja Zaniola.

"Ronoseri" su najozbiljnije zapretili na startu nastavka. Maduka Okoje je fenomenalno, uz pomoć prečke, zaustavio udarac Aleksisa Salemakersa, a šansu je ubrzo imao i Strahinja Pavlović, koji je šutirao glavom pored gola.

Tačku na ovaj susret stavio je Ata u 71. minutu, odmerenim udarcem u bliži ugao Majka Menjana.

Milan se polako oprašta od Skudeta, treći je i ima devet bodova manje od Intera, uz meč više.

Udineze je standardno na zlatnoj sredini, 10. na tabeli sa 43 poena.