Francuz je uigrao uprkos povredi, nagnječenju levog rebra, zbog prvila NBA lige o uslovima za dodelu MVP nagrade.

-Da vas pitam nešto, koliki procenat sezone mislite da bi trebalo da bude uslov? - upitao je Vembanjama prisutne novinare, a odgovori u sali kretali su se između 75 i 80 odsto, dok je jedan od predloga bio da ne postoji fiksna granica, jer takav kriterijum ne odražava nužno stvarni uticaj igrača.

Vembanjami se takav pristup dopao.

-Mislim da je to dobar način da se posmatra, jer igrač koji odigra 50 utakmica po 35 minuta, to je 50 puta 35 – 1.750 minuta, zar ne? A ako neko odigra 75 utakmica po 20 minuta, to je 1.000 minuta. Po mom mišljenju, dobro je gledati bez ograničenja - dodao je popularni Vembi.

Ipak, otvoren je za diskusiju:

-To je samo jedno mišljenje. Sedamdeset pet odsto utakmica, po mom mišljenju, deluje logično. To bi bilo 61,5 utakmica, zar ne? Dakle 62? Ima tu zanimljivih pitanja. Ne verujem da će ove godine biti izuzetaka, jer bi to bilo pomalo nefer. Ali videćemo kako će se završiti.