Košarkaši Bešiktaša savladali su Bahčešehir u istanbulskom derbiju rezultatom 87:80.

Bio je ovo okršaj dvojice srpskih trenera, sa jedne strane Dušana Alimpijevića, a sa druge Marka Baraća. Trebalo je ovo da bude i finale Evrokupa, međutim, francuski Burg je preokrenuo Bahčešehir, pa je ovaj duel ipak samo viđen u turskom šampionatu.

Crno-belima iz Istanbula pobedu je doneo neverovatni hrvatski centar, Ante Žižić koji je ubacio 26 poena (9/10 iz igre, 8/8 sa linije slobodnih bacanja). Odigrao je perfektnu utakmicu, a uhvatio je i šest skokova uz neverovatnu napadačku partiju.

Prelomna je bila prva deonica koju je domaći tim dobio rezultatom 22:12. Od tog trenutka Bešiktaš je držao prednost i utakmicu je priveo kraju relativno mirno. Isanbulski crno-beli bar na kratko su zauzeli prvu poziciju u prvenstvu sa 22 pobede i četiri poraza, dok je Bahčešehir treći sa 19 pobeda i sedam poraza.