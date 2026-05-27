Srpski teniser je na startu drugog grend slema sezone savladao Francuza Đovanija Mpeči Perikara, a sada će se sastati sa još jednim domaćim predstavnikom.

ĐOKOVIĆ - ROAJE 4:2

4:2 - Evo brejka! Fantastičan gem za Đokovića koji je ekspresno došao do tri brejk lopte. Odmah je iskoristio prvu i sada ima lepu prednost.

3:2 - Komplikovan gem za srpskog tenisera koji je na kraju uspeo da ga dobije.

2:2 - Došao je Đoković do izjednačenja u ovom gemu, ali ne i do brejk lopte, pa Roaje poravnava rezultat.

2:1 - Još jedan gem za Novaka.

1:1 - Upisuje se i Roaje. Bez većih problema je Francuz dobio svoj prvi servis gem.

1:0 - Vrlo siguran Novak na startu. Dobio je prvi gem bez izgubljenog poena.

Meč je počeo! Prvi na servisu Novak Đoković.

15:45 - Igrači su izašli na teren i zagrevaju se.

15:20 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Valentina Roajea. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pariza.