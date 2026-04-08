Selektor Srbije i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević iskoristio je boravak u Turskoj da zajedno sa sinom prisustvuje utakmici Evrolige između Partizana i Efesa u Istanbulu. Crno-belima iz Beograda, pak, nije bilo taličan pošto su u 36. kolu elitnog takmičenja izgubili posle produžetka rezultatom 79:72.

U opuštenoj atmosferi, daleko od trenerskih obaveza, Alimpijević je meč pratio iz publike, pokazujući još jednom koliko voli i uživa uz košarku. A ovog puta je spojio lepo i korisno i sa naslednikom uživao u momentu.

Njihov dolazak nije prošao neprimećeno, iako mu to nije prvi put da uživo prati mečeve srpskih klubova na Bosforu. Inače, Dušan Alimpijević je već godinama u skladnom braku. On i njegova supruga Kristina Alimpijević imaju dvojicu sinova – Sergeja i Vasilija, ali ne vole da se eksponiraju i dele u javnost detalje iz privatnog života.