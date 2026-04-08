Povodom njegove smrti se oglasio i predsednik košarkaškog kluba Partizan, Ostoja Mijailović koji je rekao da će Vujošević biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, što je potvrdio za Euronews.

- Svetska košarka je danas mnogo izgubila, a najviše je izgubio Partizan i naša crno-bela porodica. Nasleđe Duška Vujoševića je teško opisati, ali za istoriju je najvažniji broj sjajnih igrača i velikih ljudi na čiji je razvoj uticao Duško. Za Partizanovce su, svakako, najvažnije sve radosti koje je kao trener donosio svima nama.

Kako je rekao, u dogovoru sa porodicom Vujošević će komemoracija biti održana u utorak, 14. aprila s početkom od 10 časova u Skupštini grada Beograda.

Opelo će se služiti istog dana u 13:00 u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju, nakon čega će Vujošević biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, prostoru koji je rezervisan za najistaknutije ličnosti srpskog društva.

Predsednik Mijailović naglasio je da će Partizan i njegova porodica nastaviti da čuvaju sećanje na Duška Vujoševića, čija je karijera oblikovala generacije košarkaša i ostavila neizbrisiv trag u istoriji kluba.