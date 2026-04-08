Košarkaši Partizana izgubili su od Efesa posle produžetka rezultatom 79:72. Crno-beli su u Istanbulu prekinuli niz od šest uzastopnih pobeda.

Posle utakmice je na konferenciji za medije govorio trener turskog tima Pablo Laso. Španski stručnjak je najpre počeo odavanjem počasti Dušku Vujoševiću, koji je preminuo danas.

- Bio je inspiracija mnogim ljudima u košarci u Evropi.

Osvrnuo se potom na samu utakmicu.

- Utakmica je teška za analizu. Mislim da smo dosta toga uradili dobro, ali smo bili "hladni", nismo mogli da pogodimo, to nas je mučilo u bitnim trencuima, ali smo solidno igrali u defanzivi, tražili smo dobre sitaucije ofanzivno. To nam je dalo pobedu. Igrali smo protiv tima koji je pobedio u šest mečeva u nizu. - To je košarka, morate da probacite loptu kroz koš.

Da li je očekivao ovakvu partiju Šejna Larkina koji se vratio na teren posle duge pauze?

- Nisam. Zašto? Zato što očekujem od Šejna da igra ovako, ali u više minuta. Pričao sam sa njim pre utakmice i odlučili smo da igra između deset i 15 minuta maksimum, pa sam 49 sekundi preko limita mu dozvolio, ali mislim da je važno da imamo Šejna nazad za samopouzdanje čitavog tima. Srećan sam što se vratio posle toliko vremena, ali ću ostati pri prvom "nisam".