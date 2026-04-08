Bivši košarkaš Partizana, a sada stručni konsultant na TV Arena sport, Nikola Lončar govorio je o ključnim detaljima poraza svog nekadašnjeg kluba na gostovanju Efesu.

Domaći sastav je, inače, slavio posle produžetka sa 79:72 u meču 36. kola Evrolige i duelu bez velikog značanja po plasman oba tima.

- Partizan je imao šansu, veliku šansu. Karlik nije bio dobar tokom utakmice, tek je u poslednjih pet minuta ušao u svoj ritam, doneo Partizanu produžetak. U tom produžetku čak 16 slobodnih bacanja za Efes, nije uobičajeno. Kasnije, onaj gest kada Bonga vuče igrača za dres, vidimo da je to nešto na pola snage... Hteo je da napravi faul, a nedostatak fokusa ga je odveo do toga da povuče igrača za dres. Nekako su igrači Partizana došli dosta umorniji u produžetak. Ipak, i on ima pravo na jedan loš dan, pa ne možemo mnogo da mu zamerimo – rekao je Lončar.