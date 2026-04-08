PSŽ je tako nastavio dominaciju protiv engleskih klubova, a Atletiko je surovo kaznio Barselonu za promašaje.

PSŽ je rutinski opravdao ulogu favorita, slavio sa dva gola razlike, a mogao je da stigne i do još nekog pogotka.

Ekipa iz Pariza strpljivo je gradile napade, često menjajući strane i koristeći pokretljivost ofanzivne linije, dok se Liverpul oslanjao na duge lopte i igru preko bokova, bez značajnijeg uspeha.

Inicijativa PSŽ-a krunisana je u 11. minutu, kada je Dezire Due postigao vodeći pogodak. Posle duge akcije i strpljivog kruženja lopte, mladi fudbaler se oslobodio čuvara na ivici kaznenog prostora i uputio udarac koji je, uz blagu deflekciju, prevario golmana Mamardašvilija.

U drugom poluvremenu Liverpul je pokušao da promeni ritam igre, izašao je nešto više na polovinu protivnika i konačno uputio prve udarce ka golu. Ipak, ti pokušaji bili su bezazleni i nisu predstavljali ozbiljnu pretnju.

PSŽ je u tom periodu igrao strpljivo, oslanjajući se na brze kontranapade i greške protivnika. Upravo iz takve igre stvoreno je nekoliko veoma opasnih situacija, ali je realizacija izostala – posebno se izdvaja veliki promašaj Dembelea, koji je iz idealne pozicije šutirao preko gola.

Pitanje pobednika praktično je rešeno u 65. minutu, kada je Hviča Kvarackelija krunisao još jednu organizovanu akciju PSŽ-a. Iskoristio je pad koncentracije u odbrani Liverpula, ubacio se iza leđa čuvara, zaobišao Mamardašvilija i rutinski poslao loptu u praznu mrežu za 2:0.

Barselona je bila bolji rival tokom većeg dela susreta, ali nije iskoristila svoje prilike i "jorgandžije" su to znale da kazne.

Barsa je u 44. minutu ostala sa igračem manje, pošto je mladi štoper Pau Kubarsi dobio direktan crveni karton. Odmah potom domaćin je prmio gol, pošto je Hulijan Alvarez posigao prelep gol iz slobodnog udarca.

Prednost je duplirao Aleksander Sorlot u 70. minutu kada je ispratio akciju i dobro se pozicionirao pred golom nakon centaršuta Matea Ruđerija sa leve strane.

BARSELONA - ATLETIKO MADRID 0:2 (0:1)

Stadion: Kamp Nou (Barselona)

Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija)

PSŽ - LIVERPUL 2:0 (1:0)

Stadion: Park prinčeva (Pariz)

Sudija: Hose Marija Martinez (Španija)

Kraj! Pobede PSŽ-a i Atletika! 90. minut - Igraće se još tri minuta u Parizu, isto toliko i u Barseloni 85. minut - Sve je manje vremena za Liverpul i Barselonu. 79. minut - Kanselo je posle solo akcije šutirao iskosa, lopta je nekoga začila na putu do gola i pogodila stativu. 72. minut - Ništa od penala za "svece". Kada se pogledao usporeni snimak, mogli smo da vidimo sjajan start Konatea, koji je pokupio loptu. Poništen je penal za PSŽ. 70. minut - Goooool! I Atletiko je duplirao prednost, Serlot donosi velikih 2:0! 65. minut - Gooool! PSŽ je duplirao prednost, strelac Kvarachelija! 59. minut - Potpuna dominacija Barselone i pravo je čudo kako još nije stigla do izjednačenja. 53. minut - Rašford sada pogađa prečku iz slobodnog udarca. 52. minut - Pogrešio je Mekalister, razvio je PSŽ brz napad, Mendeš je poslužio Dembelea na penalu, ali Francuz šalje loptu preko prečke. 50. minut - Rašford nastavlja reviju promašaja. 46. minut - Krenulo je drugo poluvreme. Poluvreme, minimalno vođstvo PSŽ-a i Atletika. 45. minut - Gooool! Atletiko odmah koristi igrača više, Alvarez je pogodio iz slobodnog udarca! 42. minut - Posle pregleda snimka sudija Ištvan Kovač pokazao je crveni karton Kubarsiju zbog rušenja Đulijana Simeonea. 32. minut - Hviča Kvarachelija je probao posle karambola na ivici šesnaesterca Liverpula, opalio čim mu je lopta pala pred njega, ali Mamardašvili se izvio u uspeo da je poašlje u korner.

30. minut - Nova šansa za Rašforda! Po treći ili čak četvrti put našao se krilni napadač u prilici i opet je Muso izašao kao pobednik. Sjajnu loptu poslao je Dani Olmo, lopta preletela štopera Atletika i pala Rašfordu, ali je bila prebrza, nije je najbolje zahvatio.

28. minut – Džo Gomez dobija žuti karton, pošto je s leđa uklizao na Duea.



19. minut - Tražili su iz Atletika penal jer je Pau Kubarsi igrao rukom posle pokušaja Nauela Moline. Kontakt ruke i lopte postoji, ali sudija se nije oglasio.

18. minut - Zatresla se mreža Atletika posle prodora Jamala i Rašfordove lagane realizacije, međutim ispostavilo se da je Lamin Jamal bio u ofsajdu.

11. minut - Gooool! PSŽ vodi, strelac je Due!

10. minut - Oslobodio se Kanselo svog čuvara i ušao u kazneni prostor, ali i ovo brani Muso.

5. minut - Uzvraća Atletiko, i to veoma opasno, preko Hulijana Alvareza.

2. minut - Preti Barselona preko Rašforda.

1.minut - Utakmice su počele!

20.00 - Pobednik dvomeča Barselona - Atletiko u polufinalu Lige šampiona sastaće se sa boljim iz duela Arsenal - Sporting, dok će drugi polufinalni par činiti bolji iz okršaja PSŽ - Liverpul Real - Bajern

19.58 - Liverpul igra jako loše u Premijer ligi, pa gotovo sve karte baca na Ligu šampiona i nema dileme da nas čeka spektakularan dvomeč.

19.56 - Za vikend je u španskom prvenstvu Barselona kao gost savladala "jorgandžije" i napravila odličnu uvertiru za ovaj susret. Prethondo je u Kupu Atletiko eliminisao Katalonce.

19.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen četvrtfinalnim utakmicama Lige šampiona.