Iako ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom Meridianbet i opciju za izlaz samo u slučaju NBA ponude, Hapoel je pokazao snažno interesovanje za usluge Džordana Nvore, prenosi Sport 5.

Izraelci će u slučaju da zaista krenu po bivšeg igrača Efesa morati ozbiljno da razbije kasicu kako bi klub sa Malog Kalemegdana razmišljao u pravcu da pusti svog strelca, koji iza seba ima statistički odličnu sezonu u Evroligi.

Naravno, postavlja se pitanje i da li bi Nvora želeo da napusti Mali Kalemegdan, gde se etablirao kao jedan od lidera ekipe, sa kojom će pokuašti da osvoji novi trofej u sezoni.

Hapoel je poznat kao tim sa ogromnim budžetom, i Ofer Janaj je neko ko ne žali novac, tako da će sigurno biti uporni u svojoj nameri, a ostaje da se vidi kako će regovati Zvezda, odnosno sam Nvora.