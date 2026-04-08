Monako se ovom pobedom izjednačio sa Crvenom zvezdom, pa obe ekipe imaju skor 20-16, baš kao i Barselona.

Najefikasniji u ekipi Monaka bio je Metju Strazel sa 22 poena. Eli Okobo je postigao 16 poena, dok je Nikola Mirotić ubacio 14.



U redovima Asvela istakao se Brajan Angola sa 26 poena, a Šekil Harison je zabeležio 22.

Monako se nalazi na osmom mestu na tabeli Evrolige sa 20 pobeda i 16 poraza, dok je Asvel na poslednjoj, 20. poziciji sa učinkom 8-28.

U sledećem kolu, Monako će dočekati Barselonu, a Asvel će ugostiti Crvenu zvezdu.