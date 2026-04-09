Nikola Jokić je ovoga puta stigao do tripl-dabl učinka, ali nije se mnogo potrošio.

Srpski centar je odmorio u poslednjoj četvrtini, a prethodno je imao učinak od 14 poena, 15 skokova i 10 asistencija, što mu je bio 34. tripl-dabl u sezoni.

Gađao je Jokić 5/8 iz igre i 4/5 sa penala, a trener Dejvid Adelman je imao i taj luksuz da ga sačuva za dva poslednja meča u sezoni, odnosno početak plej-ofa.

Džamal Marej je upisao 26 poena, uz sedam skokova i pet asistencija, a Kem Džonson i Kristijan Braun dodali su 18 i 14 poena. I Jonas Valančijunas je ubacio 14, a Brus Braun 13, uz sedam uhvaćenih lopti. Sjajnu timsku partiju kompletirao je i Tim Hardavej sa 13 poena.

Sedrik Kauard je za Memfis imao 27 poena i šest skokova, dok je Tejlor Henrdiks upisao 16, uz isti broj uhvaćenih lopti kao pomenuti saigrač.

Denver je tako nastavio da odgovara Hjuston Roketsima na dobrim rezultatima, ali je i ostavio Los Anđeles Lejkerse iza, te na trećem mestu Zapada ima skor 52-28. Dva glavna suparnika ispod su na po 50-29. Treće mesto bi donelo ekipi i izbegavanje Oklahome Siti Tander sve do finala konferencije...