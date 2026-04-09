Svlačionica Mančester junajteda je rekla svoje – Majkl Kerik je pravi čovek za trenera posrnulog giganta.

Gorući problem na Old Trafordu poslednjih godina nesumnjivo je bila struka, u stvari jedan od mnogobrojnih. Ali, poslednji u nizu šefova mogao bi neočekivano da postane onaj pravi. Spasilac! Činjenica je da Junajted poslednjih nedelja zaista igra mnogo bolje, pa zadovoljstvo ne kriju ni prvotimci predvođeni Amadom Dijalom i Brajanom Embuemom.

Oni smatraju da Kerik treba da ostane na klupi na duže staze.

- Mislim da je on pravi čovek za ovaj posao. Ima ogromno iskustvo, savršeno poznaje klub i jednostavno ima taj pobednički Junajtedov DNK. Njegov odnos sa svakim pojedincem u svlačionici je izvanredan. Ponekad baš ovakav trener može da vrati klub tamo gde mu je mesto - poručio je Dijalo, s kojim je saglasan i Embeumo:

„Imamo odlično iskustvo sa njim. Zna kako da razgovara sa nama i trudićemo se da izvučemo apsolutni maksimum pod njegovim vođstvom. Mnogo nam je lakše jer on već savršeno poznaje čitavo okruženje. Bilo je sjajno raditi sa njim do sada“.