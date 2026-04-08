Vest o smrti Duška Vujoševića je potresla Srbiju i čitavu Evropu.

Legendarni trener Partizana je preminuo u sredu u 68. godini posle duge i teške bolesti.

Evroliga je zbog toga donela odluku da sve utakmice tog takmičenja počnu minutom ćutanja.

U pitanju su preostale utakmice Evrolige koje se igraju ove srede, kao i celog 37. kola koje je na programu u četvrtak i petak.

- Minut ćutanja će biti održan pred večerašnje utakmice i mečeve 37. runde, da bi se odala pošta Vujoševiću, kao i njegovoj neverovatnoj zaostavštini - stoji u saopštenju Evrolige.

Vujošević je dva puta vodio Partizan do fajnal-fora, najpre 1988. godine u Ganu, a potom i 2010. u Parizu. Sezonu ranije je bio proglašen za najboljeg trenera Evrolige, kada zaradio nagradu "Aleksandar Gomeljski".