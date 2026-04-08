Nekadašnji košarkaš Partizana Žofri Lovernj oglasio se nakon vesti o smrti Duška Vujoševića.

Francuz je upravo u Partizanu ostvario proboj, odakle je stigao i do NBA lige.

- Duško Vujošević nije bio samo moj trener... Van porodičnog kruga, bez sumnje osoba koja je najviše uticala na moj razvoj. Oblikovao me je, verovao u mene i pomogao mi da postanem igrač kakav sam danas, ali još važnije – čovek kakav sam postao. Zauvek ću mu biti zahvalan za sve što mi je pružio. Počivaj u miru, Generale. Nikada te neću zaboraviti - napisao je Lovernj na Instagramu.