Davis Bertans se posle mnogo godina provedenih u NBA ligi vratio u evropsku košarku. Neki su mislili da rizikuje kada je potpisao za Dubai, s obzirom da je klub iz UAE tada igrao samo u ABA ligi, ali se ispostavilo da je napravio idealan potez.

Bertans se sada bori za evroligaški plej-in sa ekipom Jurice Golemca, sa kojom je nedavno i produžio ugovor. Posle velike pobede u Kaunasu nad Žalgirisom, za Basketnews je otkrio gde želi i da završi karijeru:

- Garantujem vam da kada god dođe vreme za penziju, povući ću se kao igrač Dubaija - rekao je nekadašnji košarkaš Partizana.