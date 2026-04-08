Donatas Motiejunas se u poslednje vreme ne skida za Zvezdu. Izgleda da je posle meča i pobede protiv Pariza, sve jasnije.

Trener Saša Obradović poslao je jasnu poruku.

-Ima tri centra, dečko je ispao iz rotacije, jer imamo možda i višak - rekao je kratko Saša Obradović na ovo pitanje.

U ovom trenutku Crvena zvezda se oslanja na sve boljeg Hasijela Rivera, potom na Džoela Bolomboja i Ebuku Izundua, dok smo viđali često ove sezone i da Saša Obradović igra bez klasičnog centra - odnosno sa Čimom Monekeom na "petici" što se takođe znalo pokazati kao učinkovito rešenje.