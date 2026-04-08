Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će svi mališani koji poseduju "Super Zvezdaš" kartice moći besplatno da prate utakmicu protiv Spartaka sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz će biti specijalno obeležen.

U saopštenju se dodaje da će duelu 30. kola, Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona "Rajko Mitić" besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina.

Utakmica 30. kola Superlige Srbije između Zvezde i Spartaka biće odigrana sutra od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

- Super Zvezdaš kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na domaćim utakmicama. Naš klub nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Spartaka - saopšteno je iz Crvene zvezde.

Crveno-beli su podsetili da je u toku onlajn prodaja ulaznica za meč sa Spartakom, dok je kupovina karata dostupna i na šalterima Marakane.

Cena ulaznice za severnu tribinu košta 400 dinara, a za istočnu 500. Karta za zapadnu tribinu iznosi 700 dinara, a za tribinu "Sinišu Mihajlović" - 1.400.