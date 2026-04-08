Trener fudbalera Reala Alvaro Arbeloa izjavio je da će madridski klub ići na pobedu protiv Bajerna u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

Fudbaleri Reala poraženi su u utorak u Madridu od ekipe Bajerna (1:2) u prvom meču četvrtfinala LŠ.

- Ovo je poraz koji smo verovatno mogli da izbegnemo da smo imali više sreće. Napravili smo dve greške, a protiv ovakvih klubova takve greške se skupo plaćaju. Ako bilo koji tim može da pobedi u Minhenu, to je Real. Mi smo Real, znamo koliko je teško tamo pobediti, ali idemo po pobedu u Minhen - izjavio je Arbeloa, prenele je španska Marka.

Real će u revanšu igrati bez Orelijena Čuamenija, koji će zbog žutih kartona da propusti duel u Minhenu.

- To je značajan gubitak, ali imamo pouzdane zamene. Takođe, ne znam kako sudija nije pokazao crveni karton zbog prekršaja nad Kilijanom Mbapeom. To su odluke koje je teško razumeti - dodao je trener Reala.

Revanš meč između Bajerna i Reala biće odigran 15. aprila u Minhenu.

- Računam na svoje igrače u revanšu. Divim se njihovoj ambiciji i želji da ne izgube. Vrlo sam uveren da možemo da odemo u Nemačku i da tamo pobedimo - zaključio je Arbeloa.